Anche Lobotka andrà via Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni Psg Barça e United interessati Tmw

Anche la permanenza di Stanislav Lobotka a Napoli non sia scontata. Il centrocampista slovacco è apprezzato e voluto da diversi club europei, e per gli azzurri sarebbe l’ultima occasione per poter monetizzare una cifra importante da lui.Lobotka potrebbe lasciare Napoli a fine stagioneCome riportato da Tuttomercatoweb:In estate Lobotka potrebbe salutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, ma Anche il Psg e il MAnchester United hanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Il Napoli stesso potrebbe scegliere di ringiovanire il reparto e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5 milioni all’anno. Ilnapolista.it - Anche Lobotka andrà via? Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni: Psg, Barça e United interessati (Tmw) Leggi su Ilnapolista.it Oltre al futuro incerto di Frank Anguissa, sembra chela permanenza di Stanislavnon sia scontata. Il centrocampista slovacco è apprezzato e voluto da diversi club europei, e per gli azzurri sarebbe l’ultima occasione per poter monetizzare una cifra importante da lui.lasciarea fine stagioneCome riportato da Tuttomercatoweb:In estatesalutare. Perché è l’ultimo anno per avere il massimo dalla sua valutazione, compiendo 31 anni a fine novembre. Il Barcellona ha già fatto sapere più volte di essere interessato, mail Psg e il Msterhanno manifestato la voglia di sedersi a un tavolo e parlare della situazione. Ilstessoscegliere di ringiovanire il reparto e che impatti di meno sulle casse societarie visto lo stipendio da oltre 3,5all’anno.

Su altri siti se ne discute

L'amministrazione Trump taglia i fondi al database delle vulnerabilità CVE. Andrà offline? - La no-profit MITRE, che gestisce il database cruciale per la cybersicurezza, denuncia il mancato rinnovo del contratto da parte del governo federale e avvisa che senza i fondi il database non potrà più essere mantenuto. Trump aveva già tagliato ingenti fondi anche all'agenzia federale per la cybersicurezza CISA... Leggi tutto 🔗dday.it

Trionfo Lobotka, ha conquistato un premio molto ambito: di cosa si tratta - Stanislav Lobotka, alle sue ottime prestazioni nell’ultimo anno ha conquistato un trofeo molto importante nella sua Slovacchia Uno dei leader del Napoli guidato da Antonio Conte è sicuramente Stanislav Lobotka: il centrocampista è la vera mente della squadra azzurra, grazie alla sua grande visione e alle sue qualità indiscusse. Lo slovacco ha sempre fornito grandissime prestazioni, lottando al massimo delle sue forze. 🔗spazionapoli.it

Campi Flegrei, esplode la protesta: "Nessuno andrà via dagli alberghi il 30 aprile" - Assemblea e manifestazione. Oggi domenica 13 aprile i cittadini di Bagnoli sono di nuovo scesi in piazza per sottolineare alle istituzioni la necessità venga affrontata la questione bradisismo. In particolare, sul tavolo c'è la vicenda degli sfollati dopo la forte scossa del 13 maggio scorso... 🔗napolitoday.it

Anche Lobotka andrà via? Il Napoli potrebbe cederlo per circa 40 milioni: Psg, Barça e United interessati (Tmw); Un tempo da professore, bussola di ghiaccio. Lobotka inesauribile, voti e pagelle; Napoli, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori; Inter-Napoli 1-1: punto pesante per Conte, azzurri ancora primi. 🔗Ne parlano su altre fonti