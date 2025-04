Anche la Cina vuole il nuovo Concorde

Panorama.it - Anche la Cina vuole il nuovo Concorde Leggi su Panorama.it L’azienda aerospaziale cinese Comac sta studiando la realizzazione di un aeroplano commerciale supersonico che abbia un basso impatto acustico nel momento del passaggio a Mach 1 (superamento della velocità del suono), esattamente come sta facendo la Boom statunitense. Al momento uno studio pubblicato sui siti web cinesi descrive in dettaglio il progetto e le sfide che devono ancora essere superate. Tale ricerca svela l’intento di seguire un percorso tecnologico pubblicato dalla stessa Comac per costruire il futuro C-949 e porlo in servizio nel 2049. La sigla dichiarata seguirebbe quindi quelle degli aeroplani predecessori tradizionali e subsonici attualmente realizzati, ovvero il C-919 (concorrente degli Airbus 320neo e del Boeing 737) e il C-929, potenziale concorrente del Boeing 787, ovvero velivolo con fusoliera larga idoneo per il lungo raggio, la cui entrata in servizio è prevista per il 2029.

Su questo argomento da altre fonti

