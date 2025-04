Ancelotti intermediari del Brasile a colloquio con il figlio Davide e l’entourage Vinicius e Rodrygo sponsor Espn

Ancelotti lascerà il Real Madrid al termine della stagione (qualcuno ritiene anche dopo la finale di Coppa del Re di domani sera). Il futuro del tecnico di Reggiolo potrebbe essere alla guida della nazionale del Brasile. Una notizia di cui se ne parla già da qualche settimana e che nelle ultime ore è stata rilanciata da Espn. I colleghi della nota emittente riferiscono inoltre che tra l’ex Milan e Napoli e la Federcalcio verdeoro sarebbero già in corso alcuni colloqui esplorativi.Ancelotti, sempre più Brasile? L’indiscrezione di Espn“Carlo Ancelotti è ancora una volta il favorito per il posto vacante di allenatore della nazionale brasiliana, secondo quanto appreso da alcune fonti vicine a Espn Brasil”, si legge sul sito online della testata. La Confederazione calcistica brasiliana aveva preso in considerazione l’allenatore dell’Al Hilal, Jorge Jesus, ma il nome in pole è quello del mister italiano. Ilnapolista.it - Ancelotti, intermediari del Brasile a colloquio con il figlio Davide e l’entourage. Vinicius e Rodrygo sponsor (Espn) Leggi su Ilnapolista.it Quasi certamente Carlolascerà il Real Madrid al termine della stagione (qualcuno ritiene anche dopo la finale di Coppa del Re di domani sera). Il futuro del tecnico di Reggiolo potrebbe essere alla guida della nazionale del. Una notizia di cui se ne parla già da qualche settimana e che nelle ultime ore è stata rilanciata da. I colleghi della nota emittente riferiscono inoltre che tra l’ex Milan e Napoli e la Federcalcio verdeoro sarebbero già in corso alcuni colloqui esplorativi., sempre più? L’indiscrezione di“Carloè ancora una volta il favorito per il posto vacante di allenatore della nazionale brasiliana, secondo quanto appreso da alcune fonti vicine aBrasil”, si legge sul sito online della testata. La Confederazione calcistica brasiliana aveva preso in considerazione l’allenatore dell’Al Hilal, Jorge Jesus, ma il nome in pole è quello del mister italiano.

