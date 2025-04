Ana Toni avverte Ue non arretrare sugli impegni climatici

Toni, mette in guardia l'Unione europea contro ogni eventuale arretramento sul clima: intervistata dall'agenzia France Presse a Parigi, Toni afferma che "l'Ue è sempre stata leader nel dibattito climatico, è assolutamente vitale che l'Ue mantenga questa leadership, a maggior ragione nella geopolitica attuale. Indebolire il doppio impegno di -90% (di emissioni) entro il 2040, come proposto dalla Commissione europea, sarebbe estremamente deludente, come anche il piano di tagli molto ambiziosi per il 2035". "L'Ue - ha proseguito - deve mostrare l'esempio. Se non lo fa, non possiamo poi rimanere delusi che Paesi in via di sviluppo, come l'India o la Cina, rivedano al ribasso le proprie ambizioni".

