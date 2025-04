Bubinoblog - AMICI, SESTA PUNTATA: LA FINALE DEL TALENT DI MARIA DE FILIPPI SI AVVICINA TRA OSPITI E SFIDE

Leggi su Bubinoblog

Desabato 26 aprile 2025 conduce, in prima serata su Canale 5, ladelshow.Sono rimasti 8i in corsa per la vittoria. 4 cantanti: Antonia, Jacopo Sol, Nicolò e Trigno; e 4 ballerini: Alessia, Chiara, Daniele e Francesco.A valutare le loro performance artistiche ancora una volta i tre giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena d’Amario.In studio super: Achille Lauro, il cantautore si esibisce con due brani: “Amor” (uscito venerdì 18 aprile per Warner Music Italy) e il singolo già certificato platino “Incoscienti giovani” entrambi estratti dal suo nuovo album “Comuni mortali”.Holden, il cantautore torna sul palco delper presentare la prima volta live il suo nuovo singolo “Autodistruzione” (uscito il 18 aprile, etichetta Latarma Records, distribuito ADA Music/Warner Music Italy).