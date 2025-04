Amici Serale giudice si rifiuta di votare al ballottaggio interviene Maria De Filippi

Serale di Amici 24, registrata il 24 aprile 2025 e trasmessa il 26 aprile, ha riservato un momento di grande tensione. Al ballottaggio finale sono finiti TrigNO e Chiara, coppia sia nella vita che nel talent. Cristiano Malgioglio, membro della giuria, ha manifestato difficoltà nel scegliere chi eliminare, creando un'atmosfera carica di emozione e incertezza. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto grazie alle anticipazioni fornite da Super Guida TV.Amici anticipazioni: un ballottaggio tra i favoritiLa serata ha visto Nicolò salvarsi per primo, lasciando TrigNO e Chiara a contendersi la permanenza nel programma. Entrambi molto amati dal pubblico, la loro posizione in classifica li vedeva tra i favoriti, rendendo la scelta ancora più difficile per la giuria.Anticipazioni Amici: la reazione di Cristiano MalgioglioQuando chiamato a esprimere la sua preferenza, Cristiano Malgioglio ha dichiarato di non sentirsi in grado di votare.

