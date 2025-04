Amici mi è servito tantissimo Ho sofferto i commenti e gli insulti tra cui il fatto che fossi superficiale Manca la gentilezza nelle persone lo rivela Sissi

Sissi ha partecipato alla 21esima edizione "Amici di Maria De Filippi", conquistando il Premio della Critica e classificandosi al quinto posto. Quell'anno ha trionfato Luigi Strangis. La cantautrice aveva anche partecipato alle fasi preliminari X Factor nel 2019 fino agli Home Visit. Poi un periodo di fermo, ma come autrice ha continuato a scrivere tanto che anche Giorgia ha cantato un suo brano "Atacama", contenuto nel disco "BLU1".Ricordando la sua esperienza nel talent show Sissi ha dichiarato a Today: "Ad Amici vivi con tantissime altre persone dove mostri anche te stesso, oltre al talento. A me è servito tantissimo. Però ho sofferto i commenti e gli insulti. Tra questi mi ha ferita il fatto che mi dicevano che fossi superficiale, mi dava molto fastidio. Preferisco gli insulti sulla musica.

