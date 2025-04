Amici chi è stato eliminato tra Chiara e TrigNo indizi sul ballottaggio

Amici 24 si fa sempre più incandescente. La registrazione della sesta puntata, avvenuta giovedì 25 aprile 2025, ha regalato al pubblico nuovi colpi di scena. In onda sabato 26 aprile in prima serata su Canale 5, la puntata si preannuncia ricca di pathos per l’attesissimo ballottaggio finale che ha coinvolto TrigNo e Chiara Bacci. I due allievi sono finiti in casetta in attesa del verdetto di Maria De Filippi: scopriamo chi potrebbe aver già lasciato la scuola.Chiara Bacci verso l’eliminazione? Gli spoiler di AmiciSecondo quanto rivelato da Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram, una fonte presente in studio avrebbe visto Chiara salire sull’auto che tradizionalmente porta via l’allievo eliminato. Anche il portale LolloMagazine conferma questa versione: sarebbe stata proprio Chiara Bacci a lasciare il programma, mentre TrigNo si sarebbe salvato. Anticipazionitv.it - Amici, chi è stato eliminato tra Chiara e TrigNo: indizi sul ballottaggio Leggi su Anticipazionitv.it Il Serale di24 si fa sempre più incandescente. La registrazione della sesta puntata, avvenuta giovedì 25 aprile 2025, ha regalato al pubblico nuovi colpi di scena. In onda sabato 26 aprile in prima serata su Canale 5, la puntata si preannuncia ricca di pathos per l’attesissimofinale che ha coinvoltoBacci. I due allievi sono finiti in casetta in attesa del verdetto di Maria De Filippi: scopriamo chi potrebbe aver già lasciato la scuola.Bacci verso l’eliminazione? Gli spoiler diSecondo quanto rivelato da Amedeo Venza tramite il suo profilo Instagram, una fonte presente in studio avrebbe vistosalire sull’auto che tradizionalmente porta via l’allievo. Anche il portale LolloMagazine conferma questa versione: sarebbe stata proprioBacci a lasciare il programma, mentresi sarebbe salvato.

