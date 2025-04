Amici 24 ecco chi sarà eliminato nella puntata di domani 26 aprile lo spoiler

puntata del 26 aprile di Amici 24 riserva una sola eliminazione: ci sono nuove indiscrezioni sul destino dei due allievi finiti al ballottaggio: ecco chi lascerebbe la scuola. Ieri, 24 aprile, si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 24, che prevede una sola eliminazione. Il talent show di Maria De Filippi andrà in onda domani, sabato 26 aprile in prima serata su Canale 5. ecco chi ha dovuto lasciare il programma dopo la votazione dei tre giudici Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus. Cosa vedremo domani 26 aprile nella puntata di Amici, la gara tra le squadre ha visto alternarsi momenti intensi tra canto e danza. nella prima manche, i Zerbi-Cele conquistano la vittoria. Antonia vince contro Francesco, TrigNO ha la meglio su .

