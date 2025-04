Ambesi Sinner verso le 53 settimane di Djokovic Alcaraz resta favorito per il Roland Garros

Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha esposto le proprie idee sull'attualità tennistica dopo quanto nel torneo a Madrid. Nell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, ha tenuto banco ancora il tema della docu-serie, con Carlos Alcaraz protagonista. Una produzione su Netflix in cui l'asso iberico viene rappresentato anche nelle proprie fragilità."Si sta dando troppa importanza a questa docu-serie. Parliamo di uno che a 21 anni ha un palmares superiore al 99.9% dei tennisti. Il disagio espresso fa parte della normalità, tanti atleti di alto livello hanno lo stesso approccio allo sport. Io trovo che ci sia un'umanità espressa, poi sul retropensiero e sul vantaggio dato agli avversari non so cosa dire. Non avevano certo quell'obiettivo, si è voluto raccontare lo spaccato di vita di un top, non ci trovo nulla di male", ha affermato Ambesi.

