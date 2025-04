Alta velocità Marika sfreccia C’è la variante salva tempo A Natale talpa alla Foster

Natale sul Camerone'. Potrebbe essere questo il riadattamento in salsa fiorentina dei cinepanettoni dei fratelli Vanzina e Neri Parenti. Sì, perché la talpa Marika ha bevuto casse di Red Bull e ha messo le ali. E, salvo imprevisti, la seconda fresa accesa per la realizzazione del passante Alta velocità dovrebbe arrivare nei pressi della stazione Foster a dicembre inoltrato.Di che parliamo? Della mastodontica infrastruttura da 2,7 miliardi di euro, lunga 8,35 chilometri (di cui 7 in superficie) per collegare le due stazioni di Campo di Marte e Castello entro il 2028. E che vede Rfi come committente, Italferr alla Direzione Lavori, il Consorzio Florentia - nato dalla fusione delle due società Pizzarotti e Saipem - come stazione appaltante, e la Regione di Eugenio Giani come veicolo che ha rimesso in moto nell'ottobre 2023, dopo il revamping obbligato, la prima delle due talpe da 1.

