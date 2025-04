Alta tensione a Milano La trattativa Anpi centri sociali e gli attacchi a Segre e Brigata ebraica

Segre con la scritta 'agente sionista' e una ragazza con il cartello ''Ieri partigiani, oggi antisionisti, mai sobri'' come risposta indiretta al governo in strada a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza, nel corteo per celebrare il 25 Aprile. La tensione per chi terrà la testa del corteo è palpabile: i giovani palestinesi - che aprono la lunga fila - reclamano il diritto a partecipare e a escludere la Brigata ebraica al centro da tempo di contestazioni e vittima, lo scorso anno, di una pesante aggressione. Il dispositivo per la sicurezza è stato rafforzato alla luce anche degli scontri avvenuti nella manifestazione del 12 aprile scorso e vista la presenza rumorosa della rete 'No Ddl sicurezza'. Iltempo.it - Alta tensione a Milano. La trattativa Anpi-centri sociali e gli attacchi a Segre e Brigata ebraica Leggi su Iltempo.it Bandiere della pace, tanti striscioni contro il riarmo, ma anche una locandina con l'immagine di Lilianacon la scritta 'agente sionista' e una ragazza con il cartello ''Ieri partigiani, oggi antisionisti, mai sobri'' come risposta indiretta al governo in strada a, città medaglia d'oro della Resistenza, nel corteo per celebrare il 25 Aprile. Laper chi terrà la testa del corteo è palpabile: i giovani palestinesi - che aprono la lunga fila - reclamano il diritto a partecipare e a escludere laal centro da tempo di contestazioni e vittima, lo scorso anno, di una pesante aggressione. Il dispositivo per la sicurezza è stato rafforzato alla luce anche degli scontri avvenuti nella manifestazione del 12 aprile scorso e vista la presenza rumorosa della rete 'No Ddl sicurezza'.

