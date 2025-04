Almanacco Giovedì 25 aprile accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell'anno.santo del giorno: Sant'Aniano di Alessandria, vescovo.proverbio di aprileFidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'osteISCRIVITI. Pisatoday.it - Almanacco | Giovedì 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Leggi su Pisatoday.it Il 25è il 115ºdel calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell'anno.del: Sant'Aniano di Alessandria, vescovo.diFidarsi alla buona stagione d', è come fare i conti innanzi l'osteISCRIVITI.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Almanacco | Giovedì 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il 25 aprile è il 115º giorno del calendario gregoriano (il 116º negli anni bisestili). Mancano 250 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Sant'Aniano di Alessandria, vescovo. Proverbio di Aprile Fidarsi alla buona stagione d'aprile, è come fare i conti innanzi l'oste ISCRIVITI... 🔗pisatoday.it

Mef, in asta giovedì 8,25 miliardi di Btp, c'è il nuovo 3 anni - Il Tesoro offrirà in asta giovedì 13 marzo fino a 8,25 miliardi di Btp, fra cui il nuovo tre anni giugno 2028 con cedola del 2,65% e una nuova tranche del Btp Green ottobre 2031. Lo si legge in una nota del Mef, che offrirà quattro miliardi del Btp a tre anni, 1,25 miliardi del 15 anni (con vita residua di otto anni) settembre 2033, 1,5 miliardi del 30 anni ottobre 2054 e 1,5 miliardi del Btp Green. 🔗quotidiano.net

Almanacco 25 aprile tra storia, compleanni celebri e saggezza popolare - Uno sguardo quotidiano tra storia, cultura e memoria. Ogni data custodisce eventi che hanno lasciato un segno. Da Perugia al mondo episodi, personaggi e ricorrenze che aiutano a leggere il presente alla luce del passato. Il 25 aprile è il 115esimo giorno del calendario gregoriano (il 116esimo... 🔗perugiatoday.it

Almanacco - Giovedì 25 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 24 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Giovedì 24 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Giovedì 24 aprile: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno. 🔗Approfondimenti da altre fonti