Allerta Protezione Civile Al lupo al lupo

I telefonini di tutta Roma hanno squillato alle 13.10 di oggi, 25 aprile, con un'Allerta che ha spaventato romani, turisti e pellegrini che hanno temuto qualche evento disastroso: un terremoto, una guerra, il papa resuscitato, un edificio crollato, il Tevere esondato. Macché, la Protezione Civile ha usato uno strumento estremo soltanto per avvertire gli interessati al funerale pontificio che la basilica di San Pietro sarebbe stata chiusa un'ora prima del previsto.Nome e cognome di chi ha deciso di ricorrere all'Allerta non sono noti. Quel che è certo è che l'autore dell'improvvida decisione è un tale a cui nessuno ha raccontato la favoletta del pastorello che gridava "al lupo!" perché si annoiava. Quel tal decisore forse un giorno capirà che, con un messaggino, ha tolto ai cittadini il rispetto per la serietà delle allerte della Protezione Civile.

