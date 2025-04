Allenamento Juve su cosa hanno lavorato maggiormente i calciatori bianconeri agli ordini di Tudor Arriva il comunicato ufficiale il report completo verso il Monza

Allenamento Juve, mattinata di lavoro per i bianconeri ormai prossimi alla sfida contro il Monza: Tudor ha insistito molto su un aspetto

La Juve ha reso noto il report dell'allenamento mattutino, svolto oggi, venerdì, 25 aprile 2025. A due giorni dalla sfida contro il Monza, gli uomini di Tudor hanno focalizzato la propria attenzione sulla parte tattica. Ecco il comunicato nel dettaglio:

«Mattinata di lavoro per il gruppo dei bianconeri, a meno due dalla partita con il Monza. Il gruppo si è ritrovato alla Continassa, per lavorare sulla tattica, per approfondire la preparazione alla sfida contro i brianzoli, in programma alle 18 di domenica, all'Allianz Stadium. Domani, vigilia, bianconeri sono attesi in campo al pomeriggio.»

