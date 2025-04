Allenamento Inter novità da Appiano due nerazzurri tornano a disposizione ma è assente…

Allenamento Inter, ecco arrivare preziose novità da Appiano Gentile, ben due nerazzurri infortunati sono tornati in campo ora, ma al contrario è assente.«Stanchezza? Non ne parlo, andiamo oltre se no è troppo facile. Ora ho bisogno di tutti, nessuno escluso». E ancora: «Cercherò di scegliere i più idonei per le varie gare, il mio desiderio è avere i tre infortunati, giocatori importanti. Siamo contenti, abbiamo scelto una strada tortuosa». Con queste parole mister Simone Inzaghi aveva concluso la conferenza stampa post derby con il Milan. I tre infortunati a cui il mister ex Lazio faceva riferimento sono Dumfries, Zielinski e Thuram. Bene, come riportato questa mattina da Pasquale Guarro sul proprio profilo X i primi due si sarebbero allenati insieme ai compagni, a differenza dell’attaccante. Internews24.com - Allenamento Inter, novità da Appiano: due nerazzurri tornano a disposizione, ma è assente… Leggi su Internews24.com , ecco arrivare preziosedaGentile, ben dueinfortunati sono tornati in campo ora, ma al contrario è assente.«Stanchezza? Non ne parlo, andiamo oltre se no è troppo facile. Ora ho bisogno di tutti, nessuno escluso». E ancora: «Cercherò di scegliere i più idonei per le varie gare, il mio desiderio è avere i tre infortunati, giocatori importanti. Siamo contenti, abbiamo scelto una strada tortuosa». Con queste parole mister Simone Inzaghi aveva concluso la conferenza stampa post derby con il Milan. I tre infortunati a cui il mister ex Lazio faceva riferimento sono Dumfries, Zielinski e Thuram. Bene, come riportato questa mattina da Pasquale Guarro sul proprio profilo X i primi due si sarebbero allenati insieme ai compagni, a differenza dell’attaccante.

