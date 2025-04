Allegri pronto per tornare ad allenare Galeone a sorpresa sull’ex Juve C’è anche il Real Madrid ma De Laurentiis…

Allegri pronto per tornare ad allenare? Galeone a sorpresa sull’ex Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatoreGiovanni Galeone ha parlato a Radio Goal per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di Allegri, ex allenatore della Juve accostato a molte squadre tra cui Milan e Roma.PAROLE – «Conte vede i giocatori in campo, dipende solo dal Napoli se vince tutte le partite vince lo scudetto. L’Inter qualche punticino potrà perderlo. Una volta si diceva che la parola triplete portava male solo a nominarla, Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo scudetto. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l’Inter e lo vuole fare con il Napoli. Adl stima molto Allegri, ma c’è il Real, il Milan e la Roma.». .com Juventusnews24.com - Allegri pronto per tornare ad allenare? Galeone a sorpresa sull’ex Juve: «C’è anche il Real Madrid ma De Laurentiis…» Leggi su Juventusnews24.com perad: tutte le dichiarazioni dell’ex allenatoreGiovanniha parlato a Radio Goal per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di, ex allenatore dellaaccostato a molte squadre tra cui Milan e Roma.PAROLE – «Conte vede i giocatori in campo, dipende solo dal Napoli se vince tutte le partite vince lo scudetto. L’Inter qualche punticino potrà perderlo. Una volta si diceva che la parola triplete portava male solo a nominarla, Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo scudetto. Lo ha fatto con lantus, lo ha fatto con l’Inter e lo vuole fare con il Napoli. Adl stima molto, ma c’è il, il Milan e la Roma.». .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Allegri pronto a tornare, quali scenari possibili? Da Roma e Milan alla sorpresa - Quello del nuovo allenatore resta argomento caldissimo in casa Roma, e fra i tanti nomi fatti quello di Massimiliano Allegri non può non essere preso in considerazione. Dopo l’infuocato addio alla Juventus, in seguito ai fatti post vittoria della finale di Coppa Italia, il tecnico livornese è pronto a tornare in sella, lui che se ne intende di ippica, ma alla guida di quale destriero? Dopo averla sfiorata (offerti 50 milioni di euro per due stagioni), l’Arabia si è allontanata, e lo stesso ex allenatore ed amico Giovanni Galeone ha confermato poco tempo che fa che tra gli scenari più ... 🔗sololaroma.it

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

WWE: Duke Hudson pronto a tornare sul ring dopo il licenziamento - La chiusura definitiva della Chase University è stata particolarmente funesta per Duke Hudson, che poco tempo dopo ha dovuto dire addio non solo alla sua stable, ma anche alla WWE, con i dirigenti che hanno deciso di tagliare il suo contratto nonostante l’affetto dei fan di NXT. Ma Duke non ha perso tempo, creando una serie di video sui social media in cui dialoga cons e stesso alla ricerca della sua nuova identità. 🔗zonawrestling.net

Allegri torna in Serie A, squadra decisa: non ci sono più dubbi; Allegri pronto per tornare in panchina: clamoroso, ecco la sua prossima squadra | .it; Sky - Allegri pronto a tornare in Italia, c'è una squadra che lo vuole; Allegri, Chiellini e una storia di 110 anni: il Livorno è pronto a tornare. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Colpo Allegri in panchina, affare a sorpresa: annuncio dell’amico - Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina dopo una stagione lontano dal calcio: scelta a sorpresa nel suo futuro. 🔗calcionow.it

Allegri torna in Serie A: svelate anche le percentuali - La società ha deciso da ripartire dall’esperienza di Massimiliano Allegri, pronto a tornare in panchina a un anno dall’addio alla Juventus. 🔗calcionow.it

Allegri ha deciso il suo futuro: torna ad allenare una top in Serie A | Battuta la concorrenza del Milan - Il tecnico toscano dopo un anno ai box è pronto a tornare protagonista su una panchina di Serie A, andrà in una big. Massimiliano Allegri è tornato alla guida della Juventus nel maggio 2021, ... 🔗goalsicilia.it