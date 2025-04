Alle ore 12 superate le 150mila visite

150mila le persone, Alle 12 di oggi, che hanno reso il loro omaggio alla salma di Papa Francesco. Lo ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni.

MondoUomo.it Si racconta in 30 Secondi: Il Nostro Spot Online il 12 Aprile alle Ore 12, Première su YouTube. - Domani alle 12.00 il video spot ufficiale di MondoUomo.it – Inizia il conto alla rovescia… Sabato 12 aprile alle ore 12.00, sarà online su YouTube il nostro video spot ufficiale: un concentrato visivo che esprime l’identità, lo stile e la visione editoriale del nostro magazine dedicato all’uomo moderno Un video breve, ma deciso. Un invito [...] 🔗mondouomo.it

La Cetilar Racing archivia una '12 Ore di Sebring' molto sfortunata - C'erano le aspettative, anche alla luce di una qualifica top in cui Lorenzo Patrese aveva fatto segnare il miglior quinto tempo della classe GTD. E c'era anche l'umore giusto, con Antonio Fuoco e Giorgio Sernagiotto intenzionati a fare di nuovo bene, dopo che nel 2022 avevano ottenuto assieme... 🔗europa.today.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 18:40 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Fiumicino a causa di un incidente avvenuto sul viadotto della Magliana ci sono incolonnamenti tra il bivio per via Laurentina e viale Isacco Newton in direzione del raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente Ci sono code a partire da Castel Romano fino a via Monte d'Oro in direzione di un altro incidente rallenta il traffico sulla Salaria tra Santa Colomba e via di vallericca qui nelle due direzioni ci scottiamo ... 🔗romadailynews.it