Alle 20 la chiusura della bara di Papa Francesco A Roma attese 200mila persone per i funerali di sabato

funerali di Papa Francesco, domani, sabato 26 aprile, Alle 10, nella Basilica di San Pietro. La bara del Pontefice sarà poi portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come da sua richiesta. Circa 100mila persone in queste ore hanno reso omaggio alla salma di Bergoglio e 200mila sono attese per i funerali, secondo le stime di cui ha parlato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a ‘Porta a Porta’. Al momento sono 130 le delegazioni confermate per le esequie, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti. Imponenti le misure di sicurezza che si stanno predisponendo. Stasera Alle 20 la bara del Papa sarà chiusa e l’accesso al pubblico interdetto. La Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta fino Alle ore 19. Secoloditalia.it - Alle 20 la chiusura della bara di Papa Francesco. A Roma attese 200mila persone per i funerali di sabato Leggi su Secoloditalia.it Tutto pronto per idi, domani,26 aprile,10, nella Basilica di San Pietro. Ladel Pontefice sarà poi portata alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, come da sua richiesta. Circa 100milain queste ore hanno reso omaggio alla salma di Bergoglio esonoper i, secondo le stime di cui ha parlato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ospite a ‘Porta a Porta’. Al momento sono 130 le delegazioni confermate per le esequie, di cui circa 50 Capi di Stato e 10 Sovrani regnanti. Imponenti le misure di sicurezza che si stanno predisponendo. Stasera20 ladelsarà chiusa e l’accesso al pubblico interdetto. La Basilica di San Pietro, come precedentemente comunicato, resterà aperta finoore 19.

