Allarme veleno a Giovi Piegolelle morti diversi gatti

veleno fosse diretto ai topi, agli insetti che proliferano con la bella stagione o ad altri animali. Ma quel che è certo è che ha già ucciso diversi gattini: la atroce segnalazione riguarda Giovi Piegolelle. Come denunciato da alcuni animalisti, infatti, ignoti hanno sterminato. Salernotoday.it - Allarme veleno a Giovi Piegolelle: morti diversi gatti Leggi su Salernotoday.it Non si sa se ilfosse diretto ai topi, agli insetti che proliferano con la bella stagione o ad altri animali. Ma quel che è certo è che ha già uccisoni: la atroce segnalazione riguarda. Come denunciato da alcuni animalisti, infatti, ignoti hanno sterminato.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tracce di veleno a due passi dalla colonia di gatti? È allarme - Un topicida per far fuori dei gatti a Trento? È il sospetto che sta correndo in queste ore in città dopo la segnalazione sui social fatta dall’associazione animalista Zampa Trentina in merito a un ritrovamento avvenuto in via Doss Trento. “È stato rinvenuto, all’interno di un giardino, dietro... 🔗trentotoday.it

"Veleno sparso in strada", morta cagnolina: l'allarme da via Pellegrini a Bari - "Attenzione! Ci rivolgiamo a tutti i proprietari di cani che passeggiano su via Pellegrini. Una piccola, giovane e dolce cagnolina non c'è più! Ha lasciato i suoi affetti, soffrendo pene atroci, perché qualcuno si è macchiato di un atroce reato: spargere veleno". Il cartello, comparso in via... 🔗baritoday.it

“Fate attenzione se vedete questo ‘alieno’, il suo veleno è 100 volte più tossico del cianuro”: è allarme per la presenza del pesce palla argenteo nell’Adriatico - La lenza ha iniziato a tirare forte, facendo esultare i due pescatori a bordo della piccola barca nella baia di Medulin, Istria meridionale. Una preda di tutto rispetto: oltre mezzo metro di lunghezza per 1,3 chili di peso. Ma quel pesce, tirato a bordo, aveva qualcosa di strano, mai visto prima. Ha iniziato a gonfiare la gola come un palloncino argenteato, emettendo suoni simili a scatti metallici (“clic”). 🔗ilfattoquotidiano.it

Allarme veleno a Giovi Piegolelle: morti diversi gatti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Allarme veleno a Giovi Piegolelle: morti diversi gatti - Non si sa se il veleno fosse diretto ai topi, agli insetti che proliferano con la bella stagione o ad altri animali. Ma quel che è certo è che ha già ucciso diversi gattini: la atroce segnalazione rig ... 🔗salernotoday.it

Pesce palla argenteo nel Mar Adriatico, scatta l'allarme per il veleno: tutti i rischi - Nel Mar Adriatico è stato avvisato il pesce palla argenteo, un pesce considerato molto pericoloso per il suo veleno. I ricercatori hanno lanciato un allarme perché può mettere "a rischio la ... 🔗informazione.it