Allarme It Alert a Roma per papa Francesco Cittadini preoccupati poi la spiegazione

Roma, l'It Alert. Parliamo del sistema nazionale di Allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, “che. Romatoday.it - Allarme It Alert a Roma per papa Francesco. Cittadini preoccupati, poi la spiegazione Leggi su Romatoday.it I cellulari che suonano all’unisono, tutti allo stesso momento. Oggi, venerdì 25 aprile, alle 13:11 è stato attivato, per chi abita all’interno del Grande raccordo anulare di, l'It. Parliamo del sistema nazionale dipubblico per l'informazione diretta alla popolazione, “che.

