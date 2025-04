Allarme It Alert a Roma cittadini preoccupati

Allarme del sistema It Alert sui cellulari di chi si trova a Roma. Lo strumento è stato attivato per comunicare gli orari di chiusura di piazza San Pietro dove si stanno recando migliaia di persone per l'ultimo saluto a papa Francesco. Tante le polemicheTROVATE QUI. Romatoday.it - Allarme It Alert a Roma, cittadini preoccupati Leggi su Romatoday.it Oggi alle 13:11 è suonato l'del sistema Itsui cellulari di chi si trova a. Lo strumento è stato attivato per comunicare gli orari di chiusura di piazza San Pietro dove si stanno recando migliaia di persone per l'ultimo saluto a papa Francesco. Tante le polemicheTROVATE QUI.

Altre fonti ne stanno dando notizia

