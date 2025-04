Allarme della protezione civile sui telefonini paura Poi si scopre cos’era

Un improvviso It-Alert ha fatto sobbalzare migliaia di cittadini romani poco dopo le 13. Il messaggio, accompagnato da un forte suono, è comparso sugli smartphone di molti, scatenando ansia e preoccupazione. Leggi anche: Si spegne il tondo di Papa Francesco! Ecco che cosa è successoUn messaggio che genera confusioneMolti cittadini hanno inizialmente temuto il peggio: alcuni hanno pensato a un terremoto, altri a un grave incidente. Altri ancora si sono affrettati a cercare conferme su eventuali emergenze attraverso i social network e i media locali. I primi momenti dopo l'Allarme sono state segnate da disorientamento e preoccupazione diffusa. Invece l'avviso serviva solo a comunicare un'informazione logistica. Piazza San Pietro chiuderà oggi alle ore 17. La disposizione riguarda l'ultimo saluto a papa Francesco.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Etna preso d’assalto dai turisti per vedere neve e lava: l’allarme della Protezione civile - L’Etna in eruzione e allo stesso tempo coperto di neve è diventata un’attrazione per un migliaio di persone domenica pomeriggio, provocando più qualche pensiero alla Protezione civile. Il grande afflusso in quota, infatti, ha portato al “posteggio selvaggio ai margini delle strette strade, blocco della circolazione a piano Vettore e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso”. L’assalto ha costretto il dipartimento regionale a comunicare la “situazione di rischio” al prefetto e ad attivare quattro sue associazioni di volontariato, da Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano per dare ... 🔗ilfattoquotidiano.it

