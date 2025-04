Alla vista della polizia cerca di scappare in tasca aveva una pistola

La notte scorsa la polizia ha tratto in arresto un 19enne napoletano già noto alle forze dell'ordine per porto abusivo di arma clandestina e relativo munizionamento. In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza Salerno, hanno notato un giovane appiedato.

