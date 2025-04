Alla Galleria delle Idee Massimo Parisi col libro E infine ci tolsero il Dalek

Nuova presentazione del libro di Massimo Parisi 'E infine ci tolsero il Dalek – Vivere da bambini negli anni '70'. L'appuntamento è per domani sera (ore 21) Alla Galleria delle Idee di Falconara. Insieme all'autore si potrà rileggere la storia degli anni '70 riflessa nelle emozioni più profonde che tutti conserviamo o di cui, quanto meno, abbiamo sentito parlare. Spazio dunque a telefilm, giornalini, cartoni animati e molto altro, con nomi be noti a chi allora era piccolo, ma non solo, come Supergulp e Carosello. Gli anni '70 di Parisi, insomma, sono quelli fatti di musica, televisione e giochi.

