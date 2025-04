Alex Marquez vola nel venerdì di Jerez precede Bagnaia e Morbidelli

Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Nel duello a distanza tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia si inserisce ancora una volta Alex Marquez. È infatti il pilota Gresini il più veloce al termine del venerdì del Gran Premio di Spagna, grazie al tem Ilgiornaleditalia.it - Alex Marquez vola nel venerdì di Jerez, precede Bagnaia e Morbidelli Leggi su Ilgiornaleditalia.it Quarto tempo nella Practice per il fratello Marc su Ducati.DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Nel duello a distanza tra Marce Francescosi inserisce ancora una volta. È infatti il pilota Gresini il più veloce al termine deldel Gran Premio di Spagna, grazie al tem

