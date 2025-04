Álex Jiménez l’arma di Milan ‘Anti Inter’ con il Real Madrid ‘DNA’

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-24 13:22:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:o ha trovato il suo particolare “Kryptonita” contro l’Inter:(Leganés, 8-5-2005). IlCanteranoHa iniziato in tre dei cinque “Derbis della Madonnina” che sono stati giocati in questa stagione . E non conosce la sconfitta. Inoltre, ha giocato un ruolo chiave In due delle (poche) gioie cheo ha preso, nono nella serie A, in questa stagione. Il lato/corsia/estremo spagnolo -Stesty Sinistra e destra alternativa-Ha iniziato sia in semi contro la Juventus (1-2) che nella finale della Super Coppa ha vinto l’Inter (2-3) nei primi giorni di Sergio Conceiçao Sulla panchina “Rossonero”. L’ex Porto e Ha ripetuto concome estrema destradavanti a Kyle Walker, nelle prime semifinali di “Coppa” contro l’Inter (1-1).