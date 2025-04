Alert della protezione civile sulla chiusura di piazza San Pietro dalle 17

Alert sonoro sui cellulari, risuonato anche nella basilica di San Pietro dove migliaia di persone sono in fila per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco, la protezione civile ha comunicato la chiusura di piazza San Pietro dalle 17 di oggi, in vista dei funerali del pontefice domani mattina alle 10. L'accesso alla Basilica resta comunque consentito fino alle 18, e chi sarà dentro potrà rendere omaggio alla salma di Francesco fino alle 19. Alle 20 è previsto il rito di chiusura della bara, atto privato.

