Alert della Protezione Civile San Pietro chiusa con un’ora di anticipo

Alert inviato agli smartphone di tutta la città di Roma (all’interno del Grande Raccordo Anulare), la Protezione Civile nazionale ha reso noto che per l’ultimo saluto a papa Francesco piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18: un’ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente. L’invio del messaggio ai cellulari ‘romani’ ha spaventato i cittadini. Ma, appunto, si trattava di un avviso per la chiusura anticipata della piazza e della basilica di San Pietro. È la seconda volta che la Protezione Civile utilizza questo strumento, operativo dal 13 febbraio 2024: era successo solo il 9 dicembre in occasione del disastro nello stabilimento Eni di Calenzano, nel quale persero la vita cinque persone. Dopo la chiusura della piazza, alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara di papa Francesco. Lettera43.it - Alert della Protezione Civile: San Pietro chiusa con un’ora di anticipo Leggi su Lettera43.it Con un It-inviato agli smartphone di tutta la città di Roma (all’interno del Grande Raccordo Anulare), lanazionale ha reso noto che per l’ultimo saluto a papa Francesco piazza Sanchiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18:inrispetto a quanto stabilito inizialmente. L’invio del messaggio ai cellulari ‘romani’ ha spaventato i cittadini. Ma, appunto, si trattava di un avviso per la chiusura anticipatapiazza ebasilica di San. È la seconda volta che lautilizza questo strumento, operativo dal 13 febbraio 2024: era successo solo il 9 dicembre in occasione del disastro nello stabilimento Eni di Calenzano, nel quale persero la vita cinque persone. Dopo la chiusurapiazza, alle 20 ci sarà il ritochiusurabara di papa Francesco.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, It-alert della Protezione Civile: piazza San Pietro chiude alle 17 - Suonano in contemporanea alle 13.11 i cellulari di chi si trova a Roma: è It-alert che avvisa i fedeli intenzionati a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco che piazza San Pietro sarà chiusa alle 17 e la Basilica alle 18. Alcune persone si sono spaventate, poiché normalmente questo sistema viene utilizzato soprattutto per le allerte come terremoti o alluvioni. Il messaggio è stato trasmesso in italiano, inglese e francese. 🔗lapresse.it

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi. 🔗quotidiano.net

Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio - Messaggio della Protezione Civile sugli smartphone dei cittadini: nell’alert presenti le indicazioni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco 🔗notizie.virgilio.it

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro; Roma, It-alert della Protezione Civile: piazza San Pietro chiude alle 17; Roma, allarme sugli smartphone spaventa i cittadini. Ma è per gli orari di chiusura di piazza San Pietro; Alert della Protezione Civile spaventa i cittadini a Roma, ma è per il Papa: «Piazza San Pietro chiude alle 17». 🔗Cosa riportano altre fonti

Alert della Protezione Civile: San Pietro chiusa con un’ora di anticipo - Con un It-Alert inviato agli smartphone di tutta la città di Roma (all’interno del Grande Raccordo Anulare), la Protezione Civile nazionale ha reso noto che per l’ultimo saluto a papa Francesco piazza ... 🔗msn.com

L'Alert della Protezione Civile sui cellulari. Il messaggio: "Alle 17 chiude piazza san Pietro" - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza ... 🔗msn.com

L'alert della Protezione Civile squilla in tutta Roma: alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza ... 🔗ansa.it