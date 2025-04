Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco cosa dice il messaggio

messaggio della Protezione Civile sugli smartphone dei cittadini: nell’Alert presenti le indicazioni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco Notizie.virgilio.it - Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio Leggi su Notizie.virgilio.it sugli smartphone dei cittadini: nell’presenti le indicazioni per dare

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza San Pietro chiuderà alle 17, mentre la Basilica alle 18, un'ora in anticipo rispetto a quanto stabilito inizialmente nei giorni scorsi. 🔗quotidiano.net

Maltempo, papà e figlio dispersi: la loro auto inghiottita dalla voragine sul ponte. Stavano aiutando la protezione civile - Un morto nel Torinese per il maltempo e due dispersi nel Vicentino. Sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco sul torrente Agno. Una corsa contro il tempo per provare a salvare padre e figlio,... 🔗leggo.it

Lavori di bonifica nell'ex Villaggio Azzurro: primo passo per la riqualificazione, sarà base della Protezione Civile - Si svuotano i locali dell’ex Villaggio Azzurro, nel sedime aeroportuale del Gino Lisa di Foggia. Erano pieni di masserizie e rifiuti di ogni genere, come testimoniano le foto scattate durante le operazioni di bonifica affidate a una ditta specializzata. Gli operai hanno provveduto anche al... 🔗foggiatoday.it

Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio; Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro; Roma, allarme sugli smartphone spaventa i cittadini. Ma è per gli orari di chiusura di piazza San Pietro; Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Alert Protezione Civile, alle 17 chiude piazza san Pietro - Con un It-Alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Grande Raccordo Anulare, la Protezione Civile nazionale ha chiarito che per l'ultimo saluto a papa Francesco, piazza Sa ... 🔗ansa.it

Alert della Protezione Civile per l’ultimo saluto a Papa Francesco: cosa dice il messaggio - Molte persone presenti nel Lazio hanno ricevuto un messaggio di allerta sui propri telefoni cellulari: si è trattato di un messaggio inviato dalla Protezione Civile tramite il sistema IT-Alert per ... 🔗virgilio.it

L'alert che ha fatto suonare tutti i telefoni romani: “Piazza San Pietro oggi chiuderà alle 17” - L'It Alert della Protezione civile ha fatto sobbalzare chi si trova a Roma. Il messaggio avvisa la popolazione dell'orario di chiusura degli accessi a piazza San Pietro per l'ultimo saluto al Pontefic ... 🔗ilfoglio.it