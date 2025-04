Aleksandar Stankovic l’ex Inter brilla in Svizzera con il Lucerna È tra i candidati al premio come miglior centrocampista – FOTO

Aleksandar Stankovic, l’ex Inter brilla in Svizzera con il Lucerna! È tra i candidati al premio come miglior centrocampista della massima serie elveticaIl primo anno di Aleksandar Stankovi? nel calcio professionistico sta procedendo positivamente. Il centrocampista, che l’Inter ha ceduto in prestito al Lucerna lo scorso luglio con un’opzione di acquisto e contro-opzione, ha collezionato 35 presenze con la squadra Svizzera, realizzando tre gol e fornendo due assist. Grazie a queste prestazioni, è stato incluso nella lista dei candidati per il premio di miglior centrocampista della Super League, il campionato svizzero, organizzato dalla Swiss Association of Football Players. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da SAFP (@safpswiss)Il figlio di Dejan Stankovi? figura tra i nomi in nomination insieme a Uran Bislimi (Lugano), Filip Ugrini? (Young Boys), Timothé Cognat (Servette), Donat Rrudhani (Lucerna), Xherdan Shaqiri (Basilea), Leon Avdullahu (Basilea), Christian Witzig (San Gallo), Alvyn Sanches (Losanna), Anto Grgic (Lugano), Antonio Marchesano (Yverdon/Zurigo), e Joël Monteiro (Young Boys). Internews24.com - Aleksandar Stankovic, l’ex Inter brilla in Svizzera con il Lucerna! È tra i candidati al premio come miglior centrocampista – FOTO Leggi su Internews24.com incon il! È tra ialdella massima serie elveticaIl primo anno diStankovi? nel calcio professionistico sta procedendo positivamente. Il, che l’ha ceduto in prestito allo scorso luglio con un’opzione di acquisto e contro-opzione, ha collezionato 35 presenze con la squadra, realizzando tre gol e fornendo due assist. Grazie a queste prestazioni, è stato incluso nella lista deiper ildidella Super League, il campionato svizzero, organizzato dalla Swiss Association of Football Players. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da SAFP (@safpswiss)Il figlio di Dejan Stankovi? figura tra i nomi in nomination insieme a Uran Bislimi (Lugano), Filip Ugrini? (Young Boys), Timothé Cognat (Servette), Donat Rrudhani (), Xherdan Shaqiri (Basilea), Leon Avdullahu (Basilea), Christian Witzig (San Gallo), Alvyn Sanches (Losanna), Anto Grgic (Lugano), Antonio Marchesano (Yverdon/Zurigo), e Joël Monteiro (Young Boys).

Le notizie più recenti da fonti esterne

Relevo - Inter, Aleksandar Stankovic nel mirino della Bundesliga. Cosa può succedere - Aleksandar Stankovic, centrocampista serbo classe 2005 di proprietà dell`Inter, è al centro dell`interesse da diverse squadre della Bundesliga.... 🔗calciomercato.com

Aleksandar Stankovic Inter, le sirene della Bundesliga squillano per il centrocampista. Questi i possibili scenari - di RedazioneAleksandar Stankovic Inter, il centrocampista del Lucerna in prestito dai nerazzurri è molto apprezzato da alcune squadre della Bundesliga Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo profilo X sarebbero diverse le squadre della Bundesliga interessate ad Aleksandar Stankovic. Il centrocampista è di proprietà dell’Inter ma in questo momento gioca in prestito per il club della Super League svizzera Lucerna. 🔗internews24.com

Aleksandar Stankovic Inter, il figlio di Dejan si racconta: «Questo il consiglio che mi ha dato mio padre, sono molto legato a quel nerazzurro. Per il mio futuro ho un sogno» - di RedazioneAleksandar Stankovic Inter, il figlio di Dejan si racconta: le parole del giovane centrocampista nerazzurro in prestito al Lucerna Intervistato da Blue Sport, il centrocampista di proprietà dell’Inter ma in prestito al Lucerna, Aleksandar Stankovic, ha parlato anche del peso di portare un cognome come quello di suo padre (ex centrocampista dei nerazzurri ma non solo). GLI INIZI NEL CALCIO – «Fin da bambino, il mio unico obiettivo era il calcio e il sogno di diventare un grande calciatore, di seguire le orme di mio padre. 🔗internews24.com

Inter, sboccia il talento di Aleksandar Stankovic: il suo futuro è già deciso - Soprattutto nell`ultimo anno si era capito che il talento di Aleksandar Stankovic stesse finalmente sbocciando. Classe 2005, figlio d`arte, cognome e ruolo (centrocampista. 🔗msn.com

Gol Aleksandar Stankovic, il figlio di Dejan incanta su punizione sognando l’Inter – VIDEO - Gol Aleksandar Stankovic, il figlio di Dejan incanta su punizione sognando l’Inter. La sua rete in Lucerna Young Boys – VIDEO Sta facendo il giro del web il bellissimo gol su punizione realizzato da A ... 🔗informazione.it

Inter, sboccia il talento di Aleksandar Stankovic: il suo futuro è già deciso - (Sportmediaset) Aleksandar Stankovic è tornato a far parlare di sé nel corso dell’ultimo fine settimana. Il centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Lucerna, infatti ... 🔗informazione.it