Alcaraz non vincerà Slam andando a letto alle 7 Bautista tranchant Prendiamo esempio dall’Italia

Bautista Agut è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, inchinandosi al cospetto del numero 2 del mondo con un doppio 6-2. Lo spagnolo partiva sfavorito e non è riuscito a mettere in difficoltà il proprio avversario sulla terra rossa della capitale iberica, ma a fare notizia non è il risultato agonistico emerso oggi pomeriggio. A tenere banco sono infatti alcune dichiarazioni rilasciate dal 37enne riguardo al connazionale Carlos Alcaraz.Roberto Bautista Agut è stato lapidario: “Non credo che Alcaraz vincerà un Grande Slam andando a letto alle sette del mattino”. Il veterano ha infatti voluto dire la sua su quanto emerso dal documentario di Netflix sul quattro volte Campione Slam: “Il tennis di alto livello richiede molto, non credo che Carlos vincerà i Grandi Slam andando a letto alle 7 del mattino. Oasport.it - “Alcaraz non vincerà Slam andando a letto alle 7”. Bautista tranchant: “Prendiamo esempio dall’Italia” Leggi su Oasport.it RobertoAgut è stato sconfitto dal tedesco Alexander Zverev al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, inchinandosi al cospetto del numero 2 del mondo con un doppio 6-2. Lo spagnolo partiva sfavorito e non è riuscito a mettere in difficoltà il proprio avversario sulla terra rossa della capitale iberica, ma a fare notizia non è il risultato agonistico emerso oggi pomeriggio. A tenere banco sono infatti alcune dichiarazioni rilasciate dal 37enne riguardo al connazionale Carlos.RobertoAgut è stato lapidario: “Non credo cheun Grandesette del mattino”. Il veterano ha infatti voluto dire la sua su quanto emerso dal documentario di Netflix sul quattro volte Campione: “Il tennis di alto livello richiede molto, non credo che Carlosi Grandi7 del mattino.

Approfondimenti da altre fonti

ATP Barcellona 2025: Alcaraz-Fils-Rune, il trio dei giovani e Khachanov - Sembra un po’ la sfida dei giovani contro qualcuno che alcuni anni in più li ha, quella che va in scena all’ATP 500 di Barcellona con le semifinali. Tre sono gli esponenti della nuova generazione, quella pronta a guidare il tennis (e che già lo sta facendo, per certa misura), uno è colui che nel circuito si trova da ben più tempo, ormai quasi due lustri all’atto pratico. Due semifinali che hanno canovacci ben differenti. 🔗oasport.it

Musetti, che peccato! Fa sognare per un set, poi si arrende ad un infortunio nella finale con Alcaraz a Montecarlo - Carlos Alcaraz è il nuovo campione del Masters 1000 di Montecarlo. Il murciano, in poco meno di un’ora e 50 minuti, batte Lorenzo Musetti per 3-6 6-1 6-0 in una giornata già nuvolosa di suo e che, per il toscano, diventa anche peggiore nel terzo parziale, quando un guaio muscolare gli impedisce di potersi giocare le proprie carte. Lo spagnolo ritorna al numero 2 del mondo, oltre a essere primo nella Race. 🔗oasport.it

Super Musetti: rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz - Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz in finale nel torneo monegasco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro, dopo aver superato ancora una volta in rimonta Alex De Minaur in tre set col punteggio di 1-6 6-4 7-6 in oltre due ore e 40 di gioco. 🔗iltempo.it

ATP Madrid, Bautista su Alcaraz: Non penso possa vincere Slam andando a dormire alle sette del mattino. Il tennis è molto esigente; Novak Djokovic difende Carlos Alcaraz: Non capisco una cosa; Chi vincerà più Slam tra Sinner e Alcaraz? La risposta dell'esperto non lascia dubbi; Sì, Sinner il Grande Slam lo può vincere sul serio. 🔗Su questo argomento da altre fonti