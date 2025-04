Alcaraz colpito dal suo allenatore Ferrero lapidario Dubito possa diventare il migliore della storia

Alcaraz ha deciso di non giocare il Masters 1000 di Madrid a causa di un problema all’adduttore che lo ha attanagliato durante la finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo ha rinunciato all’evento nella capitale iberica per recuperare dal fastidio fisico, con l’intento di farsi trovare pronto per gli Internazionali d’Italia e soprattutto per il Roland Garros.Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del documentario che Netflix ha dedicato al quattro volte Campione Slam e sono molti i passaggi che stanno facendo discutere, tra cui le forti dichiarazioni del suo allenatore Juan Carlos Ferrero: “Comincio a dubitare che Carlos possa diventare il miglior giocatore della storia per il suo approccio al lavoro e al sacrificio. È così diverso da quello dei Big Three (Federer, Nadal, Djokovic, n. Oasport.it - Alcaraz colpito dal suo allenatore. Ferrero lapidario: “Dubito possa diventare il migliore della storia” Leggi su Oasport.it Carlosha deciso di non giocare il Masters 1000 di Madrid a causa di un problema all’adduttore che lo ha attanagliato durante la finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo ha rinunciato all’evento nella capitale iberica per recuperare dal fastidio fisico, con l’intento di farsi trovare pronto per gli Internazionali d’Italia e soprattutto per il Roland Garros.Negli ultimi giorni si è parlato parecchio del documentario che Netflix ha dedicato al quattro volte Campione Slam e sono molti i passaggi che stanno facendo discutere, tra cui le forti dichiarazioni del suoJuan Carlos: “Comincio a dubitare che Carlosil miglior giocatoreper il suo approccio al lavoro e al sacrificio. È così diverso da quello dei Big Three (Federer, Nadal, Djokovic, n.

Le notizie più recenti da fonti esterne

