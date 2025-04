Alcaraz beato tra le donne curve e sorrisi a Madrid

Alcaraz, beato tra le donne in tutti i sensi: parata di stelle in grande spolvero a Madrid.Il Premio Oscar sta a Los Angeles come i Laureus World Sports Awards stanno a Madrid. E, proprio come fanno gli attori di Hollywood in occasione della cerimonia degli Academy Awards, anche le stelle dello sport si sono fatte belle per la serata interamente dedicata a loro e ai successi che hanno collezionato nel corso dell'anno.Alcaraz beato tra le donne: curve e sorrisi a Madrid (Instagram) – Ilveggente.itLe star indiscusse delle serata sono stati i vincitori: Armanda Duplantis e Simone Biles sono stati premiati come sportivi dell'anno, ma c'era anche un sacco di tennis al Cibeles Palace della città madrilena. Anche perché, guarda caso, il galà si è svolto nel momento migliore, ovvero a ridosso del Masters 1000 che ha appena avuto inizio nella capitale iberica.

