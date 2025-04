Albero pericoloso al Giardino inglese Si è staccato un grosso ramo per fortuna non passava nessuno

Giardino inglese, proprio mentre passeggiavamo si è staccato un grosso ramo finendo proprio sul vialetto. fortunatamente non passava nessuno altrimenti il malcapitato non so se avrebbe potuto raccontarlo. Speriamo in un pronto intervento del Comune per la messa in sicurezza del.

