Alabama giustiziato stupratore omicida

Un 55enne è stato giustiziato in Alabama, nel sud degli Stati Uniti, per lo stupro e l'omicidio di una donna avvenuti nel 2010. James Ogood è stato giustiziato tramite iniezione nel carcere di Atmore: lo ha annunciato in una nota il Dipartimento di Giustizia dell'Alabama. Sale così a 14 il numero delle condanne a morte eseguite negli Usa dall'inizio dell'anno. L'Equal Justice Initiative (EJI), un gruppo contrario alla pena di morte, ha dichiarato che l'uomo stesso ha rinunciato al diritto di presentare ricorso.

Demetrius Frazier , 52 anni, è stato giustiziato con un’inalazione di gas azoto in Alabama . Frazier, era stato condannato a morte nel 1996 per l’ omicidio del 1991 di Pauline Brown , 40 anni, madre di due figli, nella città di Birmingham , in Alabama . Dichiarato colpevole di essere entrato con la forza nell’ appartamento di Brown , di averla violentata e di averle sparato alla testa . Secondo... 🔗feedpress.me

Demetrius Frazier era stato condannato a morte nel 1996, accusato di diversi stupri e dell'omicidio di due donne. Giovedì 6 febbraio il 52enne americano è stato giustiziato in Alabama. L'esecuzione è stata eseguita con l'azoto che provoca il soffocamento del prigioniero. Il procuratore generale Steve Marshall: "Giustizia è fatta, era un mostro".Continua a leggere 🔗fanpage.it

