Al setaccio l’auto di Alice L’arma del delitto non c’è

Dalle campagne di Fossa di Concordia, le indagini si sono trasferite nel capannone di un'officina di Carpi. Ieri, per oltre sei ore, nella carrozzeria di via Montebianco, si sono svolti gli accertamenti peritali sull'auto di Alice Neri, la giovane mamma 32enne di Ravarino, ammazzata a coltellate a novembre del 2022 e il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato nel bagagliaio della sua Ford Fiesta, data alle fiamme.La Corte d'Assise, nel corso della recente udienza in tribunale a Modena, ha accolto la richiesta dell'avvocato Roberto Ghini, difensore dell'unico imputato per il delitto, il tunisino Mohamed Gaaloul, di effettuare un sopralluogo sulla Ford della vittima, "in cerca di eventuali elementi mai analizzati prima d'ora". Erano presenti i militari del Ris di Parma, nominati come periti del tribunale, l'avvocato Ghini con una consulente, gli avvocati della madre e del fratello di Alice, rispettivamente Cosimo Zaccaria e Marco Giulio Pellegrini con tre consulenti, la Procura con due carabinieri.

