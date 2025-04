Al Pacino compie 85 anni la sua carriera e i suoi look iconici

anni di Al Pacino, un artista che ha fatto della trasformazione la sua firma, lasciando un’impronta indelebile nella storia della recitazione. La vita e carriera di Al PacinoNato nel Bronx nel 1940, Alfredo James Pacino ha avuto un’infanzia difficile e un sogno, il baseball, ma il destino — e il talento — lo hanno portato in tutt’altra direzione. Dopo aver studiato alla prestigiosa Actors Studio, il suo esordio sul grande schermo arriva nel 1969. Solo tre anni dopo, nel 1972, Francis Ford Coppola lo sceglie per il ruolo che lo renderà immortale: Michael Corleone ne Il Padrino. Da lì, una carriera costellata di ruoli iconici: Tony Montana in Scarface, Frank Slade in Profumo di Donna (Oscar nel 1993), Vincent Hanna in Heat, e Meyer Offerman in Hunters, senza dimenticare il recente Modì e il prossimo The Ritual, in uscita a giugno. Panorama.it - Al Pacino compie 85 anni: la sua carriera e i suoi look iconici Leggi su Panorama.it «That’s the actor I want to be» (Ecco l’attore che voglio essere, ndr.) avrebbe detto di lui Robert De Niro. Il 25 aprile, il mondo del cinema celebra gli 85di Al, un artista che ha fatto della trasformazione la sua firma, lasciando un’impronta indelebile nella storia della recitazione. La vita edi AlNato nel Bronx nel 1940, Alfredo Jamesha avuto un’infanzia difficile e un sogno, il baseball, ma il destino — e il talento — lo hanno portato in tutt’altra direzione. Dopo aver studiato alla prestigiosa Actors Studio, il suo esordio sul grande schermo arriva nel 1969. Solo tredopo, nel 1972, Francis Ford Coppola lo sceglie per il ruolo che lo renderà immortale: Michael Corleone ne Il Padrino. Da lì, unacostellata di ruoli: Tony Montana in Scarface, Frank Slade in Profumo di Donna (Oscar nel 1993), Vincent Hanna in Heat, e Meyer Offerman in Hunters, senza dimenticare il recente Modì e il prossimo The Ritual, in uscita a giugno.

