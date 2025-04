Al mio matrimonio con Belen c’erano 110 camerieri lo sto ancora pagando C’erano tutti i parenti da giù la battuta di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

Durante la puntata di "Affari Tuoi" di giovedì 24 aprile si è parlato del matrimonio tra il concorrente Simon – pacchista del Trentino Alto Adige – e la sua compagna di gioco Anna. Stefano De Martino con i futuri sposi ha parlato anche dei preparativi per quello che sarà il giorno più bello della vita dei due partecipanti, che si terrà il 10 maggio al Lago di Garda. Il Dottore, Pasquale Romano, ha evidenziato con una chiamata al telefono – nell'ottica della trattative economiche tra pacchi e rilanci – quanto potrebbe essere costoso organizzare un matrimonio. Un assist per Stefano De Martino."Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?", ha chiesto il conduttore e Simon ha specificato: "Avremo tra i 100 e 110 invitati".

