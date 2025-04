Al Far East Film Festival 2025 arriva Maris Rascal per presentare Sunshine

La 27esima edizione del Far East Film Festival prosegue con una giornata ricca di anteprima e ospiti, tra cui l'attrice Maris Rascal. La seconda giornata dell'edizione 27 del Far East Film Festival è attualmente in corso a Udine, proponendo un totale di 10 titoli suddivisi tra le proiezioni al Teatro Nuovo e al Visionario. Dopo la presentazione in mattinata di Lust in the rain del giapponese Katayama Shinzo e di Like a Rolling Stone di Yin Lichuan, nel pomeriggio sono stati proposti al visionario anche il coreano Walking in the movies, Cells at Work! di Takeuchi Hideki e la versione restaurata di Barking Dogs Never Bite firmato dal visionario Bong Joon Ho.

