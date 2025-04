Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali

corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un'ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari". Lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Quotidiano.net - Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali Leggi su Quotidiano.net "Ilfunebre del, di poche auto cone qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un'ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari". Lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corteo dell’8 marzo: in tremila dietro lo striscione “Lotto, boicotto, sciopero” - Milano, 8 marzo 2025 – Sono circa tremila le persone che si sono radunate in piazza Duca d’Aosta, davanti alla Stazione Centrale, per il corteo organizzato da Non una di meno in occasione della Giornata internazionale della donna. “Lotto, boicotto, sciopero”, questo lo slogan riportato sullo striscione che apre il corteo, si proclama “al fianco delle donne palestinesi, contro femminicidi e violenze sessuali”. 🔗ilgiorno.it

Musk spinge per Salvini al Viminale: l’ombra di Starlink dietro le manovre del capitano leghista - RETROSCENA ESCLUSIVO - Dietro le schermaglie politiche italiane si nascondono spesso interessi internazionali. E stavolta, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, ci sarebbe addirittura Elon Musk a fare pressing perché Matteo Salvini prenda le redini del Viminale. Un’accelerazione che avrebbe poco a che fare con la s 🔗ilgiornaleditalia.it

Con "Itinerarium" a passo lento tra i sentieri dietro casa per (ri)scoprire il nostro territorio - Dal Vergante all'Ossola, dalla pianura novarese fino alla Valsesia, per andare alla (ri)scoperta dei sentieri e dei paesaggi di "casa nostra". É questa l'idea con cui i novaresi Francesca Garagnani, architetta, e Alan Piralla, ingegnere informatico, hanno dato vita a "Itinerarium", un sito... 🔗novaratoday.it

Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali; San Pietro, accesso fino alle 18, poi la chiusura della bara. Imponenti le misure di sicurezza - Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte nella basilica per l'omaggio a Papa Francesco; Papa Francesco, il corteo a passo d’uomo dal Vaticano a Santa Maria Maggiore: “È la prima volta”; Corteo funebre di papa Francesco: il percorso completo, le zone e le strade chiuse a Roma. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali - "Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Corteo funebre di papa Francesco: il percorso completo, le zone e le strade chiuse a Roma - Ecco dove passerà il corteo funebre, le strade chiuse, i divieti e il percorso completo da San Pietro a Santa Maria Maggiore. Attenzione: in alcune vie previste rimozioni ... 🔗romatoday.it

Papa Francesco funerali: percorso di un'ora, durata e dove passa. La bara toccherà i «luoghi simbolici» di Roma - Per il corteo funebre di Papa Francesco, domani sabato 26 aprile, sono state disposte misure da parte degli organizzatori per permettere ai fedeli di assistere al rito durante il tragitto ... 🔗corriereadriatico.it