Aiuto concreto ai ‘fragili’ Emporio della solitarietà con i Giovani del Rotaract

Giovani del Rotaract al fianco a Poggibonsi dell’Emporio della Solidarietà. Si è concretizzata la donazione del ricavato di una iniziativa promossa dal Rotaract Club Valdelsa per il market solidale di via Montenero. Erano presenti il presidente del Club, Dario Pezone, la tesoriera Caterina Borrani e altri membri del Rotaract. Presente l’assessora alla Coesione Sociale Enrica Borgianni, rappresentanti e volontari dell’Emporio e il presidente dell’omonima onlus che lo gestisce, Mauro Burresi, che ha spiegato il funzionamento del minimarket per aiutare tante famiglie."Si rinnova questo bel gesto di solidarietà nei confronti dell’Emporio da parte dei ragazzi e delle ragazze del Rotaract che si sono adoperati per dare un contributo concreto - dice l’assessora - L’Emporio è un luogo importante per dare una mano a tante persone e insieme ad altri strumenti e al tessuto associativo, consente di aiutare le famiglie più fragili soprattutto nella distribuzione di generi alimentari. Lanazione.it - Aiuto concreto ai ‘fragili’. Emporio della solitarietà con i Giovani del Rotaract Leggi su Lanazione.it delal fianco a Poggibonsi dell’Solidarietà. Si è concretizzata la donazione del ricavato di una iniziativa promossa dalClub Valdelsa per il market solidale di via Montenero. Erano presenti il presidente del Club, Dario Pezone, la tesoriera Caterina Borrani e altri membri del. Presente l’assessora alla Coesione Sociale Enrica Borgianni, rappresentanti e volontari dell’e il presidente dell’omonima onlus che lo gestisce, Mauro Burresi, che ha spiegato il funzionamento del minimarket per aiutare tante famiglie."Si rinnova questo bel gesto di solidarietà nei confronti dell’da parte dei ragazzi e delle ragazze delche si sono adoperati per dare un contributo- dice l’assessora - L’è un luogo importante per dare una mano a tante persone e insieme ad altri strumenti e al tessuto associativo, consente di aiutare le famiglie più fragili soprattutto nella distribuzione di generi alimentari.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

È soddisfatto il consigliere comunale Paolo Sola del Movimento 5 Stelle, perché proprio grazie a un emendamento al bilancio 2025 proposto dal suo movimento in consiglio comunale, Pescara avrà il servizio di veterinario sociale. Dunque la città fa un passo avanti nella tutela degli animali e... 🔗ilpescara.it

BRINDISI - Nel suo 25° anniversario, il Banco farmaceutico ripropone anche quest'anno la sua iniziativa di solidarietà. La giornata della raccolta del farmaco, che avrà il suo culmine domani sabato 8 febbraio, è già iniziata martedì 4 e proseguirà fino a lunedì 10 febbraio, coinvolgendo oltre 5... 🔗brindisireport.it

Alcuni locali della scuola Manzari-Buonvino sono stati concessi in uso a titolo gratuito, fino a luglio 2026, all’associazione di promozione sociale Mama Happy, per garantire lo svolgimento delle attività previste dal progetto “Paripasso”, di cui il Comune di Bari è partner, negli spazi dell’Hub... 🔗baritoday.it

Aiuto concreto ai ‘fragili’. Emporio della solitarietà con i Giovani del Rotaract; Poggibonsi e la solidarietà. Raccolta di fondi online per 150 famiglie fragili; La polizia di Stato dona alla Ronda della Carità 400 coperte per i più fragili: «La rete della solidarietà è una grande risorsa»; Pegognaga, trecento persone in difficoltà aiutate dall’emporio Lo Snodo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia