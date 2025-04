Agriflor aprile il mercatino di fiori e specialità agricole in piazzetta Gran Madre

aprile, dalle 9 alle 19, torna Agriflor, il mercatino ad ingresso gratuito di fiori e specialità agricole organizzato mensilmente da Orticola del Piemonte. Eccezionalmente, questa edizione di Agriflor si svolgerà in piazzetta Gran Madre di Dio, in pre-collina proprio di fronte alla. Torinotoday.it - Agriflor aprile, il mercatino di fiori e specialità agricole in piazzetta Gran Madre Leggi su Torinotoday.it Domenica 27, dalle 9 alle 19, torna, ilad ingresso gratuito diorganizzato mensilmente da Orticola del Piemonte. Eccezionalmente, questa edizione disi svolgerà indi Dio, in pre-collina proprio di fronte alla.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

apertura mercatino kolbe domenica 13 aprile 2024 - Apertura mercatino parrocchiale benefico della Parrocchia B.V. Immacolata e S. Antonio. Tante le proposte: abbigliamento, accessori moda e oggettistica per la casa, di seconda mano in ottimo stato. Il ricavato è interamente devoluto alla Parrocchia per le necessità dei propri assistiti... 🔗milanotoday.it

25 aprile, mercatino dei fiori e dell'antiquariato a Lastra a Signa - Il 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative grazie al mercato dell’antiquariato e il mercato dei fiori dalle 9.30 alle 18. Sempre in via Primo Maggio saranno promossi laboratori per... 🔗firenzetoday.it

Il Mercatino da Forte dei Marmi festeggia il 25 aprile a Bogliasco - Bogliasco torna a ospitare Il Mercatino da Forte dei Marmi. L’esposizione sarà allestita venerdì 25 aprile, tra via dei Mille e piazzale Partigiani d’Italia, dalle ore 8 fino alle 19, rinnovando il legame ormai consolidato tra la cittadina genovese e gli esercenti della Versilia. Il tour vanta... 🔗genovatoday.it

Il Mercatino dei Fiori arriva in Piazzetta Gran Madre a Torino (27 Aprile 2025, Torino); Agriflor aprile, il mercatino di fiori e specialità agricole in piazzetta Gran Madre; Le 10 cose da fare a Torino questo weekend (25/26/27 Aprile 2025); Con Agriflor una domenica all'insegna della natura e dei fiori. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con Agriflor una domenica all'insegna della natura e dei fiori - Come da tradizione Agriflor metterà in “piazza” una piccola rappresentanza dei vivaisti e dei produttori agricoli del Piemonte per una giornata intera dedicata alla Natura e alle sue eccellenze. 🔗torinoggi.it

Agriflor in piazzetta Gran Madre di Dio - Per questa edizione speciale di primavera, l’appuntamento si sposta in Piazzetta Gran Madre di Dio, nel cuore della pre-collina torinese, proprio di fronte alla maestosa chiesa della Gran Madre e a ... 🔗mentelocale.it

Firenze, Mostra dei fiori 2025: tante le piante da scoprire ma anche incontri e laboratori - A Firenze la «Mostra Mercato di Piante e Fiori» organizzata dalla Società Toscana di Orticultura, dal 25 aprile a giovedì 1° maggio al Giardino dell’Orticoltura. Ecco il programma ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it