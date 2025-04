Aghemo rivela Tudor ha sottolineato queste cose alla squadra dopo la sconfitta contro il Parma Ha fatto anche questa richiesta

Il giornalista di Sky Sport Paolo Aghemo ha analizzato quanto accaduto dopo la sconfitta della Juve contro il Parma.

PAROLE – «contro il Parma ci sono stati anche errori di disattenzione, errori tecnici. Questi sono stati sottolineati da Tudor con la squadra e va ritrovato la cattiveria agonistica, che significa maggiore concretezza, maggiore concretezza che vuol dire non solo più gol, quindi più attenzione in fase offensiva, ma soprattutto in fase difensiva. Ha chiesto uno sforzo supplementare a tutti».

