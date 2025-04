Agguato in casa viene aggredito e lui per sfuggire al pestaggio si lancia dalla finestra Due denunciati

Parmatoday.it - Agguato in casa: viene aggredito e lui per sfuggire al pestaggio si lancia dalla finestra. Due denunciati Leggi su Parmatoday.it La Polizia di Stato, nella serata del 23 aprile 2025, ha denunciato un 41enne di nazionalità straniera, resosi responsabile del reato di minaccia aggravata in concorso ai danni di un uomo, e un 55enne.Su segnalazione della sala operativa, le Volanti della Questura si sono recati in via.

L’agguato sotto casa, la fuga disperata e i colpi di pistola al collo: perché dietro la sparatoria di corso Garibaldi c’è un’azione mirata - Milano, 26 marzo 2025 – Ci sarebbe un vero e proprio agguato dietro l'aggressione del ... i due malviventi hanno atteso il 42enne sotto casa, mentre stava rientrando nella sua abitazione ... 🔗ilgiorno.it

Aggredito in casa e ferito a morsi, le analisi sul telefono - Gli investigatori della Polizia vogliono andare a fondo nella vicenda del trentenne agli arresti domiciliari vittima del brutale agguato in casa, martedì sera, quando un uomo gli ha staccato mezzo ... 🔗latinaoggi.eu

Imprenditore massacrato con una mazza da baseball: fermato un sedicenne - L'agguato martedì dopo cena, nel box di casa a Cesano Maderno, in Brianza. Vittima un imprenditore, 60 anni, che viene colpito con ... L'uomo aggredito ha gravi ferite alla testa, è in prognosi ... 🔗msn.com