Agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere Ora basta manca sicurezza

carcere di Marassi a Genova. Giovedì 24 aprile tre Agenti della polizia penitenziaria sono stati brutalmente aggrediti, lo ha denunciato Fabio Pagani, segretario del sindacato Uilpa polizia penitenziaria: "Un detenuto di 22 anni con problemi psichiatrici, nato in Italia ma di. Genovatoday.it - Agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere: "Ora basta, manca sicurezza" Leggi su Genovatoday.it Ancora violenza neldi Marassi a Genova. Giovedì 24 aprile tresono stati brutalmente, lo ha denunciato Fabio Pagani, segretario del sindacato Uilpa: "Un detenuto di 22 anni con problemi psichiatrici, nato in Italia ma di.

Su questo argomento da altre fonti

Un triplo gesto di solidarietà degli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Piacenza in occasione di questa Pasqua. Il primo a favore della European Neuroblastoma Association, una onlus di genitori che sostiene la ricerca per trovare una cura per questa patologia che... 🔗ilpiacenza.it

PRATO – Un nuovo episodio di violenza nel carcere di Prato. A denunciarlo è il sindacato Sappe. Nella giornata odierna, un detenuto del reparto collaboratori di giustizia – già coinvolto in precedenti episodi critici – ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. “Uno dei colleghi coinvolti – spiega il segretario della Toscana Francesco Oliviero – figura di vertice dell’istituto dopo il comandante di reparto, è stato colpito con schiaffi e un violento calcio ai testicoli, rendendo ... 🔗corrieretoscano.it

Tempestivo e necessario l'intervento di una pattuglia della Polizia Penitenziaria del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Messina in occasione di un incidente stradale avvenuto il 18 febbraio sulla litoranea, a Paradiso. A darne notizia è il segretario nazionale Con.si.pe Francesco Davide... 🔗messinatoday.it

Agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere: Ora basta, manca sicurezza; Carcere di Marassi, tre agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto; Palermo, due agenti aggrediti all'Ucciardone; Palermo, due poliziotti penitenziari aggrediti all'Ucciardone. Sindacato Cnpp: Siamo stanchi di contare i feriti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Agenti della polizia penitenziaria aggrediti in carcere: "Ora basta, manca sicurezza" - Il grido d'allarme di Fabio Pagani, segretario della Uilpa polizia penitenziaria, un agente è stato colpito con un pugno al volto da un detenuto che si è poi scagliato contro altri due colleghi ... 🔗genovatoday.it

Carcere di Marassi, tre agenti di polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto - Genova. Tre agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto giovedì nel carcere Marassi. A denunciarlo è la UilPa, che ha fatto sapere che autore dell’aggressione è un detenuto con ... 🔗msn.com

Due agenti penitenziari aggrediti all’Ucciardone, portati in ospedale - Due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti e minacciati nel carcere Ucciardone a Palermo. Lo riferisce il segretario nazionale del sindacato Cnpp Maurizio Mezzatesta. Un’aggressione è ... 🔗msn.com