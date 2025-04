Affari Tuoi pizzette e birra al matrimonio beffa per Simon e Anna

Simon ad Affari Tuoi, nella puntata andata in onda ieri, giovedì 24 aprile, su Rai 1. Il concorrente del Trentino Alto Adige, insieme alla sua fidanzata e futura moglie Anna, ha giocato col pacco numero 18. Nel corso del gioco, però, ha accettato un'offerta di cambio e ha preso il numero 16. A proposito di questa scelta, Anna ha detto: "Guardiamo questo programma da tanti anni. Lo vedevo con mia nonna quando aspettavo che Simon tornasse dagli allenamenti. Dicevamo sempre che i numeri non avessero significato. Poi, però, mia nonna è venuta a mancare e poco dopo ci hanno chiamati per i provini. Lo abbiamo preso come un segno e abbiamo puntato sul 16, data della sua nascita".La coppia ha rivelato al conduttore, Stefano De Martino, che si sposerà molto presto, a maggio.

