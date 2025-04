Affari Tuoi la partita di Ricardo che accetta l8217offerta da 40mila euro 8220Nella vita ci si deve accontentare8221

Affari Tuoi con Stefano De Martino la partita di Ricardo, nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, che pesca il pacco numero 8 e gioca insieme alla mamma Valentina. Il ragazzo, dopo l'equivoco di un cambio accettato "per scherzo", accetta l'offerta da 40mila euro. Nel suo pacco ne aveva la metà. Leggi su Fanpage.it Venerdì 25 aprile aprile adcon Stefano De Martino ladi, nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, che pesca il pacco numero 8 e gioca insieme alla mamma Valentina. Il ragazzo, dopo l'equivoco di un cambioto "per scherzo",l'offerta da. Nel suo pacco ne aveva la metà.

Su altri siti se ne discute

Affari Tuoi, Gianbruno inizia una partita fortunata poi perde tutto e si rassegna: “Domani si lavora” - Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 10 febbraio ha giocato Gianbruno insieme al padre Renato. Dopo un inizio particolarmente positivo, i due finiscono alla Regione Fortunata. La partita, però, non finisce come sperano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, Lucia non dice al marito che avrebbe giocato e perde tutto: partita disastrosa di mamma e figlia - Lucia e sua figlia Asia sono le protagoniste della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 1 aprile. Dopo una partita disastrosa, mamma e figlia tornano a casa a mani vuote.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affari tuoi, la partita di Valentina mette KO il Dottore, parte malissimo poi il colpo di scena e la pacchista sbanca: “Svengo” - Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 26 febbraio ha giocato Valentina, concorrente del Molise. La pacchista, accompagnata dal fratello Cristiano, ha giocato una partita disastrosa, che ha visto uscire di scena tutti i pacchi più ricchi. Ha persino ceduto il suo, che conteneva 75mila euro. Poi, il colpo di scena e lo scacco matto al Dottore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, la partita di Ricardo che accetta l'offerta da 40mila euro: Nella vita ci si deve accontentare; Chi è il pacchista che rappresenta il Veneto ad Affari Tuoi (aprile 2025); L'Eredità, Riccardo ritenta la ghigliottina ma finisce male: è polemica; Affari Tuoi, la puntata del 25 aprile: quanto hanno vinto ai pacchi stasera. 🔗Ne parlano su altre fonti

Affari Tuoi, la partita di Ricardo che accetta l’offerta da 40mila euro: “Nella vita ci si deve accontentare” - Venerdì 25 aprile aprile ad Affari Tuoi con Stefano De Martino la partita di Ricardo, nato in Spagna ma cresciuto in Veneto, che pesca il pacco numero ... 🔗fanpage.it

Affari Tuoi, la puntata del 25 aprile: quanto hanno vinto ai pacchi stasera - Affari Tuoi non va in vacanza neanche il 25 aprile. Stavolta tocca a Ricardo dal Veneto cercare di tornare a casa più ricco: ci riuscirà? 🔗alphabetcity.it

Chi è Ricardo del Veneto, concorrente di Affari tuoi del 25 aprile? - Chi è Riccardo del Veneto, concorrente di Affari tuoi del 25 aprile? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul ragazzo. 🔗tag24.it