Affari Tuoi frecciata di Stefano De Martino Lo sto ancora pagando

Stefano De Martino ad Affari Tuoi. A servirgliela su un vassoio d’argento il concorrente del programma di Rai 1. Simon ha giocato con la futura moglie Anna. I due si sposeranno il 10 maggio, come ha raccontato lui stesso. Da qui la curiosità del conduttore: "Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?".Simon ha risposto che gli invitati sarebbero stati "100-110". Immediata la replica di De Martino che ha lanciato una frecciata a niente di meno di Belen Rodriguez: "Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri. Lo sto ancora pagando. C’erano tutti i parenti da giù". Tante le risate tra i presenti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42393885 Il conduttore e la modella argentina si sono sposati nel 2013. Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, frecciata di Stefano De Martino: "Lo sto ancora pagando" Leggi su Liberoquotidiano.it Non è passata inosservata una battuta diDead. A servirgliela su un vassoio d’argento il concorrente del programma di Rai 1. Simon ha giocato con la futura moglie Anna. I due si sposeranno il 10 maggio, come ha raccontato lui stesso. Da qui la curiosità del conduttore: "Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?".Simon ha risposto che gli invitati sarebbero stati "100-110". Immediata la replica di Deche ha lanciato unaa niente di meno di Belen Rodriguez: "Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri. Lo sto. C’erano tutti i parenti da giù". Tante le risate tra i presenti. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42393885 Il conduttore e la modella argentina si sono sposati nel 2013.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Affari tuoi, Stefano De Martino fulmina Belen. La frecciata in diretta: "Il matrimonio? Lo sto ancora pagando. 110 camerieri" - Un matrimonio che finisce, un altro che sta per cominciare. E in mezzo, una battuta fulminante. Durante la puntata di Affari tuoi andata in onda giovedì 24 aprile, Stefano De Martino ha colto l’occasione per ironizzare - con il sorriso di chi ha ormai fatto pace con il passato - sul suo... 🔗today.it

“Affari Tuoi”, la decisione della Rai su Stefano: cosa succede - News Tv. Stefano De Martino continua a essere al centro dei piani strategici della Rai. Dopo una stagione di grandi risultati con Affari Tuoi, il game show dell’access prime time di Rai 1, il conduttore è pronto ad una nuova sfida. Viale Mazzini potrebbe mettere in campo una mossa inedita, mai concessa neanche ai grandi del passato, come Amadeus. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, stasera la quarta puntata: un’eliminazione choc, spoiler Leggi anche: Tv in lutto, addio all’amato volto della famosa serie La Rai punta tutto su Stefano De Martino La ... 🔗tvzap.it

“Affari tuoi”, la figlia di Lucia sconvolta: la sua reazione spiazza i telespettatori - News Tv. “Affari tuoi” ieri. Nella puntata di ieri del noto programma televisivo, la concorrente Lucia, proveniente dal Friuli Venezia Giulia, ha vissuto un’esperienza molto intensa e purtroppo sfortunata. Accompagnata dalla figlia, Lucia ha affrontato il gioco con grande speranza, ma alla fine è tornata a casa senza alcuna vincita. A spiazzare il pubblico è stata la reazione della figlia. (Continua…) Leggi anche: “Affari tuoi”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successo Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti “Affari ... 🔗tvzap.it

Affari Tuoi, frecciata di Stefano De Martino: Lo sto ancora pagando; Affari tuoi, Stefano De Martino fulmina Belen. La frecciata in diretta: Il matrimonio? Lo sto ancora pagando. 110 camerieri; Stefano De Martino, la frecciata a distanza a Belen: Sto ancora pagando il matrimonio...; Stefano De Martino e l’inaspettata frecciatina di Elisabetta Gregoraci. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Stefano De Martino, la frecciata a distanza a Belen: "Sto ancora pagando il matrimonio..." - Battuta o qualcosa di più? Il giovane conduttore ha fulminato l'ex moglie nel corso dell'ultima puntata di Affari Tuoi ... 🔗msn.com

Affari tuoi, Stefano De Martino fulmina Belen. La frecciata in diretta: "Il matrimonio? Lo sto ancora pagando. 110 camerieri" - Il conduttore si lascia andare a una battuta fulminante durante una puntata di "Affari tuoi" Un matrimonio che finisce, un altro che sta per cominciare. E in mezzo, una battuta fulminante. Durante la ... 🔗today.it

Stefano De Martino e l’inaspettata frecciatina di Elisabetta Gregoraci - Elisabetta Gregoraci ha tirato un’inaspettata frecciatina a Stefano De Martino, con cui ha lavorato in passato a Made in Sud ... 🔗dilei.it