AEW Crollo di ascolti per Dynamite il programma registra i numeri più bassi dell’anno

Dynamite toccano il fondo nella puntata del 23 aprileLa puntata di AEW Dynamite andata in onda mercoledì sera su TBS ha registrato una media di 521.000 spettatori, con un calo del 16,5% rispetto alla settimana precedente. Questo rappresenta il dato di ascolto più basso per il programma dal 8 ottobre dello scorso anno, quando lo show era stato spostato al martedì contro WWE NXT. Per quanto riguarda le trasmissioni del mercoledì, si tratta del peggior risultato in termini di telespettatori dal 19 giugno 2024.Il Crollo nella fascia demografica chiaveNella fascia demografica 18-49 anni, tradizionalmente la più importante per gli inserzionisti pubblicitari, Dynamite ha ottenuto un rating di 0.14, in calo del 17,7% rispetto alla settimana scorsa. Questo rappresenta il rating più basso ottenuto dal programma dal 5 marzo e il secondo più basso di sempre per una trasmissione del mercoledì.

